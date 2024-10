L’Ass. Attendiamoci Onlus organizza una Master Class in musical

Sono aperte le iscrizioni per la prima edizione della MASTER CLASS in MUSICAL organizzata dall’Associazione Attendiamoci Onlus, nell’ambito delle proprie attività di formazione globale dei giovani e di potenziamento delle risorse personali.

La MASTER CLASS in MUSICAL sarà tenuta dai Maestri ed esperti dell’arte, tra cui il celeberrimo MANUEL FRATTINI, in esclusiva per la prima volta a Reggio Calabria, il ballerino e coreografo Andrea Verzicco e l’attore Eugenio Papalia.

Cinque giorni di studio intensivo dedicato agli amanti del musical che avranno la straordinaria opportunità di studiare e perfezionarsi con affermati professionisti del settore. Le lezioni, gli stage e i workshop sono calibrati su età e livello di preparazione dei partecipanti.

La Master Class vuole essere un momento di alta formazione, mettendo al centro la persona e la sua crescita umana. Attendiamoci Onlus offrirà, dunque, ai partecipanti la possibilità di confrontarsi all’interno di un bene confiscato alla mafia sulle specificità del Musical e, al contempo, metterà in relazione i giovani, condividendo spazi e tempi, per riflettere sul valore del dialogo e della relazione grazie anche agli incontri con Don Valerio Chiovaro.

La Master Class avrà luogo a Reggio Calabria, presso il VILLAGGIO DEI GIOVANI, dal 30 luglio al 3 agosto 2018 ed è riservata a:

– n. 10 cantanti, ballerini, attori di età compresa tra i 15 e i 35 anni,

– n. 30 performer del cast di “Le notti d’Oriente. Aladdin e la lampada dei desideri” ed.2018;

– n. 5 performer dei cast di “Mary Poppins. Tutto Brillerà di più” ed.2017 e “Peter Pan. L’isola che non c’è” ed.2016;

Non è richiesto alcun titolo di studio artistico già conseguito, ma è consigliabile un’esperienza pregressa di palcoscenico.

Le candidature saranno valutate positivamente sulla base dell’ordine cronologico di presentazione e fino a esaurimento dei posti disponibili.

La scadenza per l’inoltro della domanda e della documentazione è fissata a giorno 20 luglio 2018; l’organizzazione si riserva di chiudere le selezioni anticipatamente, al raggiungimento del limite dei posti disponibili.

Il bando completo è consultabile su www.attendiamoci.it/masterclassmusical.