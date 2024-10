L’Associazione Biesse promuove “un tuffo nella cultura”

In occasione del 47°Tuffo in mare di Capodanno Promosso da Febeadi con Tonino Massara, l’associazione Cultura Biesse aderisce alla manifestazione per la sezione Cultura.

Diversi i dialoghi che si sono susseguiti nel corso di questi giorni presso la libreria Laruffa con l’obiettivo di avvicinare sempre di più i giovani alla lettura in un mondo ormai tecnologico dove i social hanno preso il sopravvento su tutto.

Occorre oggi più che mai stimolare i giovani alla lettura sostengono Tonino Massara e Bruna Siviglia, creare momenti importanti per far conoscenza i tanti artisti della nostra città, la loro arte la loro poesia, momenti di confronto culturale e dialogo anche su problematiche della società odierna.

Ad aprire la Kermesse culturale è stata la nota scrittrice reggina Pina Lupoi (socia Biesse ) con il Presidente dell’ente Parco Giuseppe Bombino confronto e dibattito sul museo dell’area grecanica.

“L’inchiostro dell’Anima ” conversazione con la scrittrice Maria Agata Suraci anch’essa socia Biesse , con lo storico Franco Arillotta sentimenti, valori famigliari , l’importanza della poesia come momento di catarsi ma anche di incontro con altre anime è stato il tema del dibattito ,.a coordinare i dialoghi Tonino Massara per lAssociazione Febeadi promotrice della manifestazione e Bruna Siviglia Presidente Biesse che ha aderito alla manifestazione per la parte culturale.

A concludere la Kermesse sarà Nancy Calabrò con “Sprazzi di sole e frammenti di stelle”. Un libro può cambiarci la vita.