Latitante dal 2019, i carabinieri di Reggio arrestano Fernando Spagnolo

I Carabinieri di Reggio Calabria, nel pomeriggio, a Casali del Manco, località Spezzano Piccolo (CS), hanno tratto in arresto il latitante SPAGNOLO Fernando, cl. 1955, irreperibile dal 2019 poiché sottrattosi all'esecuzione di una condanna definitiva all'ergastolo per omicidio, nonché destinatario dell'o.c.c., emessa dal GIP presso il Tribunale di Reggio Calabria, per associazione mafiosa nell'ambito della recente operazione della Compagnia Carabinieri di Roccella Jonica (RC), denominata "Doppio Sgarro".

L’indagine, coordinata da DDA di Reggio Calabria e DDA di Catanzaro, ha visto impegnati i Carabinieri del Comando Provinciale di Reggio Calabria e del Gruppo di Locri. L’intervento odierno è stato supportato dai Carabinieri del Comando Provinciale di Cosenza, dall’ “Aliquota Primo Intervento” di Reggio Calabria e da personale dello Squadrone Eliportato “Cacciatori di Calabria”.