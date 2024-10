L’attore reggino Cristiano Caccamo nel nuovo reality con Totti e Fedez

“Non cercatemi. Devo rimanere in incognito. Presto capirete perché“. Con questo post pubblicato poco ieri su Instagram Francesco Totti, Fedez, Diana Del Bufalo, Cristiano Caccamo, Claudio Santamaria e Francesca Barra hanno lanciato un messaggio ‘misterioso’ che ha fatto subito scatenare ipotesi e illazioni sul web.

L’arcano è stato presto svelato. I vip faranno parte di Celebrity Hunted, reality girato a Londra che in Italia sarà presto disponibile grazie ad Amazon Prime Video.

LEGGI ANCHE

UN REGGINO CON TOTTI E FEDEZ

Tra i diversi personaggi del mondo dello spettacolo che si sono messi in gioco c’è anche l’attore reggino Cristiano Caccamo, reduce dal successo ottenuto sul grande e piccolo schermo.

Negli ultimi anni, l’attore Cristiano Caccamo si è fatto apprezzare in diverse serie televisive e film (Che Dio ci aiuti e Don Matteo alcuni esempi), sino a diventare uno dei principali volti emergenti nel mondo dello spettacolo.

Forse non tutti sanno che Cristiano Caccamo è reggino: nato a Taurianova, sino all’età di 15 anni è rimasto nel paese in provincia di Reggio Calabria prima di trasferirsi ad Assisi e successivamente a Roma.

IL NUOVO REALITY AMAZON

Celebrity Hunted, cosa si vedrà nel nuovo reality di Amazon? In questo game, per due settimane i vip in gara hanno abbandonato la loro vita agiata, i loro parenti e i loro followers sui social, per fuggire da un team di ex poliziotti, ex militari ed esperti informatici pronti a tutto pur di rintracciarli e catturarli.

Celebrity Hunted è una vera e propria caccia all’uomo, un reality game che si prospetta avvincente e divertente (la versione inglese ha spopolato e ottenuto ascolti rilevanti) pronto ad appassionare per il suo alto carico di tensione e soprattutto per la curiosità di vedere come i vip scelti, in versione Rambo, riusciranno a cavarsela per sopravvivere e vincere la sfida.

Adesso che le riprese sono ufficialmente finite, non resta che attendere la data di uscita per vederlo in Italia…