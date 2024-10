L’attore reggino Saverio Malara nel film ‘Calibro 9’ con Marco Bocci

Per Malara, di recente premiato nella sua Reggio, numerose le soddisfazioni ottenute negli ultimi anni con progetti televisivi e cinematografici

S’intitola “Calibro 9” il film diretto da Toni D’Angelo che, in parte, sarà girato a Catanzaro dal prossimo 24 giugno, prodotto dalla Minerva Pictures in co-produzione con Gapbuster, con la collaborazione del Mibac. Si tratta del prosieguo di “Milano Calibro 9”, di Fernando Di Leo.

Sarà un film che traccia un ponte ideale tra il racconto della malavita di fine anni ’70 e il contesto criminale di oggi. Il tutto narrato attraverso un amore impossibile, ostacolato da legami profondi come il sangue che scorre nelle vene dei protagonisti.

La pellicola verrà realizzata tra Catanzaro, dove la troupe sarà impegnata per le prime due settimane, Milano e Anversa. Protagonista del film é l’attore Marco Bocci, nel cast presente anche Saverio Malara.

L’attore reggino (nella foto con Nicole Grimaudo sul set di ‘Liberi di scegliere’) girerà in Lombardia alcune scene del nuovo film di Toni D’Angelo.

Per Malara, di recente premiato nella sua Reggio presso la sala di Rappresentanza “Monsignor Ferro” di Palazzo “C. Alvaro”, numerose le soddisfazioni ottenute negli ultimi anni. Dai riconoscimenti personali come i premi ‘Vincenzo Crocitti‘ e ‘John Wayne’, alle partecipazioni in numerosi progetti cinematografici e televisivi di successo, ultimo esempio il film tv ‘Liberi di scegliere’.