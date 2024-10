Premio a Saverio Malara, eccellenza reggina: “Il cinema può salvarci” – VIDEO

Si è svolta presso la sala di Rappresentanza “Monsignor Ferro” di Palazzo “C. Alvaro”, la consegna di una targa all’attore reggino Saverio Malara da parte del Consigliere Delegato alla Cultura Filippo Quartuccio che ai microfoni di CityNow ha spiegato:

“Saverio Malara si è distinto nel grande e nel piccolo schermo in Italia e non solo, si è saputo far riconoscere per il suo impegno e noi come ente ed io come delegato alla cultura ho voluto consegnare per le sue qualità è riuscito a portare in alto il nome di Reggio Calabria in tutta Italia. L’ultimo film “Liberi di scegliere” ha avuto un significato forte ed è stato recepito da tutti. Nelle Istituzioni bisogna nutrirsi di buon esempio. Tutti dobbiamo unirci perché la società possa vivere tempi migliori. Non guasta anche un pizzico di coraggio. Io stesso ho delle esperienze teatrali ed in tal senso è un motivo in più per stare vicino al nostro cittadino”.