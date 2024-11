Tris di concerti a Messina per Laura Pausini: grande evento internazionale

Tre le tappe in riva allo Stretto. Per il gran finale, è previsto uno speciale show di Capodanno a Messina

Laura Pausini, dopo la partenza dell’ultima leg della sua decima tournée mondiale, sold out all’O2 Shepherd’s Bush Empire di Londra, dimostra ancora una volta il suo impegno e la sua generosità scegliendo di condividere il suo palco con artisti emergenti attraverso l’iniziativa “IL MIO PALCO: IL TUO PALCO”. Questa opportunità permette a otto giovani promesse della musica italiana di esibirsi come opening dei suoi concerti in Italia durante il WORLD TOUR WINTER 2024. Tra questi, le tre attesissime date a Messina del 28, 29 e 31 dicembre, dove Laura festeggerà il capodanno con i suoi fan al PalaRescifina per un Concerto Speciale Happy 2025.

Gli spettacoli a Messina, all’interno del tour organizzato e prodotto da Friends&Partners, sono realizzati da Puntoeacapo, in collaborazione con il Comune di Messina.

L’Iniziativa “Il Mio Palco: Il Tuo Palco”

L’iniziativa “IL MIO PALCO: IL TUO PALCO” rappresenta un gesto concreto di Laura Pausini per supportare i talenti emergenti e creare una sinergia tra generazioni diverse di artisti. La cantante ha personalmente selezionato gli artisti attraverso una ricerca online, premiando talento e autenticità.

Dopo l’annuncio degli opening delle date di Eboli, Bari, Roma, Livorno, Pesaro e Milano, rispettivamente affidati a Ste, Leonardo Lamacchia, Guera, Erio, Federico Baroni e Niveo, Laura ha svelato oggi, 11 novembre, i nomi degli ultimi due talenti invitati.

Gli artisti scelti per Messina e Torino

Si tratta di Fellow, finalista di X Factor 2021 e vincitore di Area Sanremo 2023, che aprirà la data di Torino, e Nico Arezzo, classe 1998 e fresco di pubblicazione del suo primo album di inediti “Non c’è mare”, a scaldare il pubblico delle tre date di Messina (28, 29 e 31 dicembre 2024).

“Per loro sarà l’inizio di un sogno che li porterà direttamente sul palcoscenico dei più grandi palazzetti italiani,” ha affermato Laura Pausini.

Questa è un’opportunità senza prezzo per farsi conoscere e anche per assaporare l’atmosfera, la produzione e il calore del pubblico di un grande show di livello internazionale. Uno show che Laura Pausini sta portando in Italia e all’estero dal 2023, registrando un incremento di oltre il 25% dei paganti, un risultato che batte i record precedenti e la conferma come artista femminile più performante del nostro Paese a livello mondiale.

Il Successo del World Tour Winter 2024 e il Gran Finale a Messina

Dopo il debutto sold out a Londra, all’O2 Shepherd’s Bush Empire, il LAURA PAUSINI WORLD TOUR WINTER 2024 attraverserà l’Europa e l’Italia. Le date di Bari (15 novembre), Torino (30 novembre), Malaga (5 dicembre), Messina (28 e 29 dicembre) sono già sold out; esaurite anche le due date di Milano (27 e 28 novembre) e la prima di Roma (18 novembre), città che vantano sei date solo nel 2024, confermando Laura Pausini come unica donna tra le voci italiane e straniere a siglare questo risultato.

Per il gran finale, è previsto uno speciale show di Capodanno a Messina, ultima delle tre date previste in Sicilia, una regione che non era stata raggiunta nel corso della leg precedente e che Laura ha voluto omaggiare dedicandole l’ultimo step del tour.