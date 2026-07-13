Orchestra Giovanile di Laureana di Borrello premiata a Vienna, Nesci: ‘Orgoglio immenso per la Calabria’

«Vedere l’Orchestra Giovanile di Laureana di Borrello raggiungere un traguardo così prestigioso è motivo di grande emozione e di profondo orgoglio. Lo è ancora di più per me, da laureanese, perché questo successo racconta il talento, la passione e la forza di una comunità capace di farsi conoscere nel mondo».



Lo dichiara l’eurodeputato di Fratelli d’Italia Denis Nesci, commentando lo straordinario risultato ottenuto dall’Orchestra Giovanile di Laureana di Borrello al 12° World Orchestra Festival di Vienna, dove ha conquistato il Premio di Platino, riconoscimento attribuito per la prima volta nella storia di questo festival.

Al prestigioso traguardo si aggiungono anche il premio per la migliore direzione d’orchestra, il riconoscimento al miglior musicista solista e l’invito rivolto al Maestro Managò a entrare a far parte del Comitato Artistico del World Orchestra Festival per i prossimi cinque anni.

«Si tratta di un risultato eccezionale – prosegue Nesci – che premia il lavoro dei giovani musicisti, del Maestro Managò e di tutti coloro che hanno contribuito a costruire questo percorso. Siamo felici di aver sostenuto un progetto che dimostra quanto investire nella cultura, nella musica e nei giovani significhi costruire il futuro delle nostre comunità».

Per Nesci, il successo dell’orchestra laureanese ha un valore che va oltre il riconoscimento artistico: «La musica è un linguaggio universale che unisce i popoli, valorizza i talenti e racconta al mondo l’identità, la passione e la ricchezza della nostra terra. Questi ragazzi hanno portato in alto il nome dell’Italia e della Calabria, dimostrando che con impegno, talento e dedizione si possono conquistare anche i palcoscenici più prestigiosi del mondo».

«A loro, al Maestro Managò e a tutta la comunità di Laureana di Borrello – conclude Nesci – rivolgo i miei complimenti più sinceri. Questo successo è un esempio per tutti i giovani e un motivo di orgoglio per l’intera Calabria».