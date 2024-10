Lavoratori Coop Coossel licenziati, Falcomatà: “Proveremo a evitare chiusura”

«L’esperienza virtuosa della cooperativa Coossel non può tramontare. E’ necessario che le istituzioni si attivino facendo quadrato attorno a questa importante realtà territoriale che dopo le cattive notizie giunte dall’ultima riunione del tavolo di mediazione con l’Asp di Reggio Calabria, rischia di chiudere definitivamente a partire dal mese di aprile». E’ quanto dichiara il sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà esprimendo solidarietà e vicinanza ai lavoratori della cooperativa Coossel.

«Nonostante il ritardo nell’erogazione dei loro emolumenti – ha aggiunto il sindaco – gli operatori della struttura continuano a prestare la loro opera di servizio nei confronti dei pazienti psichiatrici, dimostrando grande senso di responsabilità. A fronte del loro impegno però, non sembrano esserci prospettive serene per i mesi a venire. Purtroppo quello della sanità è un comparto che in questi anni ha subito notevoli sofferenze dal punto di vista finanziario. Non è possibile continuare con questo stato di lassismo a fronte di un debito che, nonostante il commissariamento, ha continuato a lievitare e che sta mettendo in ginocchio centinaia di lavoratori, di strutture pubbliche e private, oltre a creare enormi disservizi per gli incolpevoli utenti che si trovano dall’oggi al domani privati di un’assistenza fondamentale che, come diritto alla salute, dovrebbe essere prerogativa essenziale per ogni essere umano».