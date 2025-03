Lavoratori Sacal di Reggio Calabria: “Nessuna protesta, operatività regolare”

“Ancora una volta siamo costretti a smentire quanto nelle ultime ore stiamo leggendo sui quotidiani online. I lavoratori di SACAL svolgeranno regolarmente sullo scalo di Reggio Calabria la propria attività lavorativa al servizio dei passeggeri e non prenderanno parte a nessun sit-in di protesta ideato appunto dal sindacato UGL TA e non dai lavoratori”. Questo quanto riportato in una nota dei lavoratori Sacal Aeroporto di Reggio Calabria, in replica a quanto affermato in precedenza da Ugl Calabria.

“Accomunare due o tre lavoratori di SACAL dello scalo di Reggio, iscritti alla UGL TA, alla totalità degli stessi è un messaggio errato e scorretto che bisogna smentire. Si continua a strumentalizzare il nome dei lavoratori per raggiungere chissà quale obiettivo e/o visibilità mediatica.

Non condividiamo il contenuto della nota stampa del sig. Amodeo e siamo costretti a rappresentarlo mediaticamente, come già avvenuto in passato quando la stessa persona rappresentava prima un sindacato autonomo e prima ancora un altro sindacato.

Prestiamo la nostra attività presso lo scalo di Reggio Calabria da oltre 20 anni. Finalmente, dopo tanti anni di scarsa operatività dell’aeroporto, oggi assistiamo e garantiamo oltre 20 movimenti giornalieri. Riceviamo regolarmente e puntualmente la retribuzione e, se prestiamo attività in orario extra lavorativo, la stessa ci viene pagata come previsto dal CCNL”.

“Abbiamo una polizza sanitaria di un valore superiore alla precedente, ci è stato riconosciuto l’aumento del buono pasto già da tempo, abbiamo un contratto di lavoro full-time e non più part-time, partecipiamo ai corsi di formazione organizzati da SACAL, alcuni imposti dai regolamenti, altri invece organizzati dall’azienda e utili a far accrescere le nostre competenze.

Lavoriamo in un clima sereno e svolgiamo la nostra attività nel rispetto delle regole, a garanzia nostra e dell’azienda.

Si continua a strumentalizzare, dando un’immagine distorta di quanto di buono si sta facendo per e nell’aeroporto di Reggio Calabria. Riteniamo che sia sotto gli occhi di tutti i cittadini reggini e calabresi quanto sia cambiato in meglio lo scalo di Reggio e l’intero sistema aeroportuale calabrese”.

I lavoratori SACAL dell’Aeroporto di Reggio Calabria