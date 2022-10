'T.Minniti', addio categoria 'C'. Franchini: 'Dalla prossima estate 3 nuovi voli. E a breve il volo verticale Reggio-Eolie'

Svolta storica per il 'T. Minniti'?

L'annuncio del presidente Roberto Occhiuto è in effetti di quelli epocali. Al via bandi per 17 milioni e stop alle limitazioni imposte dalla categoria 'C'. Per l'aeroporto dello Stretto si apre una nuova era. I tempi non saranno certo brevi ma, al momento sulla carta, le notizie sono solo più che positive.

A quella dei 215 milioni previsti per i tre scali calabresi, se ne aggiungono altre che generano ottimismo ed entusiasmo, in particolare per il 'T.Minniti'.

Il presidente di Sacal, scelto dal presidente della Regione Calabria, parla del futuro dei tre scali calabresi.

"E' stato importante aver instaurato una collaborazione feconda con l'Enac - spiega Franchini a Gazzetta del Sud - I 24 mesi entro i quali concluderemo le opere previste scatteranno dall'approvazione dei progetti".

Quali le iniziative in programma per i tre aeroporti?

"Ogni scalo ha le sue caratteristiche. Crotone ad esempio vive di una stagionalità molto limitata: non possiamo tenerlo in piedi soltanto per 40 giorni di attività. Per Crotone, dalla prossima stagione estiva 2023 avremo per almeno 4 anni un collegamento quotidiano mattutino con Roma Fiumicino e un volo serale tra la Capitale e Crotone".

Per Reggio Calabria invece il dott. Franchini annuncia altre novità: