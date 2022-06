Reggio, Castore annuncia i lavori alla 'Via del Mare'

La Castore Servizi Pubblici Locali comunica che a partire dalle ore 3:00 antimeridiane di mercoledì 15 giugno a sabato 18 alle ore 20:00 lungo tutto il tratto stradale denominato Via del Mare, compreso tra il sottopasso corrispondente al “Lido Sciao” e località “Punta Pellaro” la Castore eseguirà lavori di rifacimento del manto stradale mediante bitumazione.

Come da ordinanza comunale n. 313 del 09/06/2022, pertanto, sarà in vigore il divieto di sosta con rimozione ambo i lati e l'interdizione della circolazione veicolare, fatta eccezione per i residenti che procederanno in transito alternato con limite di velocità di 20 km orari. L’intera area di cantiere sarà segnalata e delimitata nel rispetto della normativa vigente e il transito alternato dei residenti verrà agevolato attraverso l’impiego di personale addetto alla regolamentazione del traffico veicolare e di agenti della Polizia Municipale. Si confida nella piena collaborazione dei cittadini interessati.