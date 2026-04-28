Aeroporto di Reggio, quasi pronto il nuovo terminal partenze. L’annuncio di Occhiuto – VIDEO

Il Tito Minniti sarà il quinto aeroporto in Italia di queste dimensioni a introdurre controlli più rapidi: liquidi (fino a 2L) e dispositivi elettronici resteranno nel bagaglio

Il nuovo terminal partenze dell’Aeroporto Tito Minniti entra nella fase finale. A dirlo è il presidente della Regione, Roberto Occhiuto, che ha effettuato un sopralluogo nella giornata di oggi.

“Tra una decina di giorni sarà tutto pronto”.

Nuovo terminal partenze al Tito Minniti: lavori quasi conclusi

Dalle immagini e dalle parole raccolte durante la visita emerge un quadro chiaro: la struttura è praticamente completata. Gli impianti risultano già realizzati, così come la pavimentazione. Le coperture presenti servono solo a proteggere le superfici durante le ultime fasi operative.

I servizi igienici sono già installati su più livelli, con finiture curate e materiali di qualità.

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Nuovi spazi: bar, duty free e area museale

Il terminal avrà un nuovo bar e un’area duty free ormai in fase di allestimento. Gli arredi sono in corso di montaggio, mentre alcune superfici interne sono state rivestite con pellicole particolari che, con la luce del sole, creano effetti cromatici all’interno degli ambienti.

Prevista anche un’area museale, con teche espositive e richiami al territorio. Per ogni gate sarà inserita una pianta di bergamotto, simbolo identitario della Calabria.

Gate e tecnologie: quattro varchi e controlli più veloci

Il nuovo terminal prevede quattro gate principali, con un quinto spazio accessorio. Tra le novità più rilevanti, un sistema di controllo avanzato che permetterà ai passeggeri di non estrarre liquidi o dispositivi elettronici dai bagagli, tecnologia presente in pochi scali italiani.

Le scale mobili collegheranno i diversi livelli, mentre l’uscita verso le piste sarà diretta, con percorsi segnalati e organizzati per l’imbarco.

Spazi esterni e identità territoriale

All’esterno è prevista la realizzazione di una “duna” con piante officinali tipiche del territorio. Un elemento paesaggistico che punta a dare un’identità precisa allo scalo.

Oltre 100 operai al lavoro, si accelera

Sul cantiere lavorano circa cento persone, anche nelle ore notturne. L’obiettivo è chiaro: chiudere tutto entro pochi giorni.

Occhiuto lo ribadisce più volte durante il sopralluogo: serve “accelerare moltissimo”. Il traguardo è vicino.

Il nuovo terminal partenze del Tito Minniti si prepara così a cambiare volto all’aeroporto reggino, con spazi più moderni, servizi ampliati e un’impronta fortemente legata al territorio.