Restyling Piazza De Nava, Brunetti favorevole: ‘Capisco lo scetticismo’

Non c’è pace per piazza De Nava, anche quando il dibattito sembra essersi ormai placato, i toni tornano a farsi nuovamente accesi. Al centro della bufera i lavori di restyling approvati dalla Soprintendenza. La Fondazione Mediterranea di Reggio Calabria ne ha fatto una vera e propria crociata e, nella giornata di ieri, anche il sindaco f.f. Paolo Brunetti è tornato a parlare della vicenda in sede di Consiglio comunale, replicando alla missiva ricevuta qualche giorno fa.

Brunetti sul restyling di piazza De Nava

L’inquilino di Palazzo San Giorgio, nella seconda parte del suo intervento, si è concentrato sulle critiche mosse rispetto al restyling di Piazza De Nava promosso dalla Soprintendenza: