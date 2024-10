Lavori per la seggiovia di Gambarie: la soddisfazione del Coordinamento FI Santo Stefano

Il Coordinamento di Forza Italia del Comune di Santo Stefano in Aspromonte esprime massimo compiacimento per la sigla della convenzione tra la Regione Calabria e l’Amministrazione comunale del nostro territorio, propedeutica all’avvio dell’iter operativo per la ricostruzione della seggiovia di Gambarie.

“Felici di sapere che, grazie al Presidente Roberto Occhiuto, del Vicepresidente Giusi Princi e sopratutto dell’Onorevole Francesco Cannizzaro, finalmente questa infrastruttura fondamentale negli equilibri turistici dell’Aspromonte ricomincerà a funzionare, dando ossigeno a tutto il comprensorio”.

A dirlo sono il Coordinatore Stefanita, nonché Vicesindaco, Diego Coppola, ed il suo Vice Coordinatore Vicario, Rocco D’Agostino.

Leggi anche

“L’importante firma bilaterale sancisce materialmente il passaggio delle somme dalle casse regionali a quelle comunali per l’esecuzione dei lavori. Non poteva esserci notizia più positiva relativa al nostro territorio di riferimento per la prima nota stampa da Coordinatori azzurri. Un ringraziamento sincero a chi ha avuto, sin dall’inizio della vicenda, un reale interessamento per la risoluzione del problema. Siamo fiduciosi che adesso con la buona guida del Sindaco Francesco Malara, il Comune riesca a disbrigare e velocizzare tutte le pratiche in tempi celeri per un avvio della ricostruzione.”

Diego Coppola Vicesindaco di Santo Stefano e Coordinatore di Forza Italia e Rocco D’agostino Vice Coordinatore Vicario