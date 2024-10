Reggio, lavori in tempi record sulla SP 9. Mauro: ‘Pochi giorni alla riapertura’ – FOTO

Al via il countdown per la riapertura di un'arteria fortemente provata da diversi smottamenti dovuti al maltempo

Procede speditamente il cantiere lungo la Strada provinciale 9 tra i Comuni di Monasterace e Pazzano e, più precisamente, in località Campanaro. Si stima che, entro i prossimi 14 giorni, i lavori possano arrivare a conclusione rimettendo in sesto un’arteria fortemente provata da diversi smottamenti, dovuti al maltempo, che rischiavano di compromettere il normale transito dei mezzi pesanti. Nell’ultimo Consiglio metropolitano, quindi, il vicesindaco Riccardo Mauro ha illustrato la delibera del sindaco Giuseppe Falcomatà con la quale sono stati riconosciuti 94 mila euro per la messa in sicurezza dell’intero tratto viario.

Lo stesso Mauro, adesso, si dice “ampiamente soddisfatto per come sta procedendo il cantiere” rivolgendo, poi, il proprio ringraziamento “al dirigente Luigi Benestare e ad ogni tecnico e funzionario del settore Viabilità di Palazzo Alvaro che hanno seguito l’iter in maniera impeccabile”.

“Ormai – ha aggiunto il vicesindaco metropolitana – bisogna attendere soltanto pochi giorni per riaprire alla circolazione un tratto stradale molto importante che, in tempi record, sta per essere consegnato alla normalità”.