Reggio, procedono i lavori della strada Armo Santa Venere. Falcomatà: ‘Impegno rispettato’

Proseguono i lavori sulla strada Armo – Santa Venere, nella zona collinare sud di Reggio Calabria. L’ultima cospicua tranche di interventi, della lunghezza di circa 1,7 chilometri sta per essere completata. Quasi ultimata la totalità del tracciato dell’importante arteria stradale che collega la frazione collinare della città, una delle più lontane, in senso geografico, dal centro cittadino.

In questi ultimi giorni è in corso la scarifica del vecchio asfalto ammalorato ed il posizionamento del nuovo tappetino bituminoso. Il sindaco Giuseppe Falcomatà ed il vicesindaco del Comune di Reggio Calabria Paolo Brunetti hanno effettuato diversi sopralluoghi nei giorni scorsi per verificare lo stato di avanzamento dei lavori.

Una volta completato il nuovo manto stradale, a seguire si procederà con il posizionamento del nuovo guardrail ed il ripristino dei muri di protezione sui tratti di strada che sono stati ampliati, stabilizzati e messi in sicurezza. A giovarne sarà l’intera vallata di Santa Venere, una comunità per lungo tempo penalizzata proprio per le difficoltà nei collegamenti da e per il centro cittadino.

“All’insediamento di questa amministrazione – ha ricordato il sindaco Falcomatà – abbiamo deciso di presentare la giunta a Santa Venere, una comunità che in passato era arrivata a consegnare le tessere elettorali in Prefettura in segno di protesta. In quella occasione avevamo assunto un impegno. Nonostante i ritardi, le difficoltà, i problemi di natura tecnica e finanziaria, possiamo finalmente dire di averlo rispettato. E sappiamo quanto sia importante per una comunità la sicurezza di una strada. Lo vediamo quotidianamente in tutte le periferie della città, dalla zona nord, al centro, al sud. Sono diversi gli interventi che stiamo effettuando, solo negli ultimi giorni a Mortara e Terreti abbiamo realizzato diversi chilometri di strada. Naturalmente sappiamo che serve di più, ma gli interventi programmati si stanno realizzando e devo sottolineare che qui a Santa Venere, i lavori hanno un significato particolare, perché sono il segno di un patto con la comunità della frazione collinare, che più volte abbiamo incontrato e che ha avuto tanta pazienza in questi anni. Speriamo di poter ripagare questo senso di responsabilità e le tante difficoltà vissute, con l’ultimazione dei lavori”.

Soddisfazione espressa per il buon andamento dei lavori anche dal vicesindaco con delega ai Lavori Pubblici Paolo Brunetti.

Leggi anche