Lay Low arriva a Reggio: moda per tutte le donne ed ogni stile – VIDEO

Dalla moda sportiva all'eleganza, scopri il brand in espansione con sconti imperdibili e un servizio sartoriale personalizzato

Finalmente anche a Reggio Calabria arriva Lay Low, un brand in continua espansione che da Milano si sta affermando in tutta Italia. Dopo il successo nelle altre città, il negozio di abbigliamento per donna ha aperto le sue porte lo scorso 28 gennaio e si prepara a conquistare anche il cuore delle reggine.

Situato in due punti strategici della città, in Viale Aldo Moro 68 e Via Nicola Fornari 46-48, Lay Low si propone come il negozio ideale per chi cerca capi di abbigliamento di qualità a prezzi competitivi. Che tu stia cercando un look sportivo, elegante, casual o un paio di jeans perfetti, nella boutique troverai tutto ciò di cui hai bisogno.

La qualità è il cuore del brand: grande attenzione viene dedicata alla cura dei materiali e alle rifiniture dei capi, per offrire un prodotto che risponda a ogni esigenza. Ogni cliente è seguito in modo personalizzato, con consigli sartoriali e suggerimenti sui capi più adatti, grazie anche al servizio sartoria disponibile.

Lay Low non è solo un negozio di abbigliamento, ma un’esperienza di shopping completa. Ogni settimana arriva nuova merce, con la possibilità di scoprire le ultime novità. E per chi vuole approfittare di offerte imperdibili, c’è il 20% di sconto sulla nuova collezione, mentre il reparto invernale è scontato fino al 70%.

Il negozio è aperto dal lunedì al sabato, dalle 8:30 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 20:00.

Non perdere l’occasione di fare shopping da Lay Low, dove ogni visita si trasforma in un’esperienza unica e soddisfacente.