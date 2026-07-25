Reggina, attesa finita: il raduno, gli annunci, l’inizio della preparazione, il mercato

Ultimi giorni di attesa per i tifosi della Reggina. Da lunedì inizierà ufficialmente la nuova stagione amaranto, la prima sotto la gestione di Claudio Lotito. Il 27 luglio è previsto il raduno al centro sportivo Sant’Agata, dove i calciatori si sottoporranno alle tradizionali visite mediche prima dell’inizio della preparazione.

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È possibile che la squadra svolga una prima sgambatura all’interno della struttura reggina, rimessa in ordine nelle ultime settimane in attesa della sistemazione definitiva dei campi. Successivamente il gruppo dovrebbe trasferirsi in una località ancora non comunicata per la fase più intensa del ritiro.

Il Sant’Agata pronto per gli allenamenti

Il dato certo riguarda le condizioni del centro sportivo. In particolare, il campo numero 2 dovrebbe consentire alla Reggina di allenarsi regolarmente al rientro dal ritiro. Era tra le maggiori preoccupazioni. L’attesa principale, però, riguarda il mercato. Nei prossimi giorni la società dovrà ufficializzare un lungo elenco di calciatori. Pochi i volti già conosciuti, molti invece i nuovi elementi destinati a comporre la rosa affidata a Marco Marchionni.

Tra i nomi seguiti resta quello di Emilio Volpicelli, attaccante della Scafatese. L’interesse della Reggina è concreto, ma la concorrenza è forte e comprende anche club di categoria superiore.