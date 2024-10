L’azienda Centroriparo presente alla Fiera Campionaria di Reggio Calabria

La nascita dell’azienda Centroriparo risale al 2014 grazie all’intuito imprenditoriale e all’esperienza decennale di Salvatore Maio. Ormai sono tanti i giovani che emigrano lontano dalla propria terra nella speranza di un lavoro ,di una maggiore stabilità , giovani che sperano e sognano un futuro migliore.

Ma vi siete mai chiesti come sarebbe bello “piantare radici piuttosto che emigrare?”, per molti ciò potrebbe sembrare pura utopia ma lo scopo della nostra azienda è proprio questo: creare lavoro, offrire un servizio in più in una terra forse dimenticata, sottovalutata ma, a nostro avviso, ricca di risorse.

Il nostro è uno staff giovane, dinamico, sempre pronto ad aggiornarsi sulle ultime tecnologie in modo da offrire ai clienti assistenza continua in ambito informatico, per esempio nella riparazione di smartphone e tablet, e una maggiore protezione e sicurezza del cittadino grazie alle installazioni di sistemi di antintrusione e videosorveglianza basate su tecnologie avanzate e sofisticate.

La nostra azienda è in continua crescita grazie ai clienti che giorno dopo giorno si affidano e si fidano di noi, proprio per questo siamo sempre alla ricerca di figure nuove, ragazzi/e con voglia di fare e voglia di ingrandirsi in modo da sentirsi parte di questo grande progetto ed essere “imprenditori di se stessi”.

Ogni mese nei nostri corsi di formazione ci troviamo di fronte dei ragazzi che hanno voglia di mettersi in gioco e di investire su se stessi e forse questo è il nostro punto di forza: aiutare i giovani ad imparare un mestiere con nozioni sia pratiche che teoriche , accompagnarli nella crescita ed essere per loro un punto di riferimento qualora ne avessero bisogno per approfondimenti e spunti affinchè possano lavorare autonomamente e perché no, provare ad avviare un progetto proprio qualora si sentissero pronti per farlo.

Siamo inoltre presenti sul territorio e sulla provincia in numerose fiere dove ci presentiamo e facciamo conoscere i nostri prodotti. Dal 24 Novembre al 3 Dicembre saremo presenti alla “fiera campionaria” che si svolgerà sul Viale Calabria e alla quale saranno presenti tutte le eccellenze italiane del made in Italy.

In occasione di questa fiera abbiamo riservato a tutti i clienti e non, un occasione imperdibile: un bonus prima casa equivalente a 300 euro valido per l’installazione di un sistema di sicurezza.

Potrete ritirare questo coupon presso il nostro stand all’interno della fiera lasciando un nominativo in modo che un consulente possa contattarvi per un preventivo gratuito senza impegno, e con tantissime soluzioni per diverse esigenze e per tutte le tasche.

