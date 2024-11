Le Donne cantate da De Andrè: concerto di solidarietà ”Sole insieme” al Teatro Siracusa.

Il gruppo musicale “Cantando De Andrè” che fa capo a Nanni Barbaro ha deciso di sostenere il progetto della Coop. Soleinsieme di Donne in difficoltà con un concerto di solidarietà finalizzato a una raccolta fondi che si terrà Sabato 3 Gennaio alle ore 20,30 al Teatro Siracusa , messo a disposizione gratuitamente dalla Fondazione Comunità di Messina.

Lo farà attraverso la musica di Fabrizio De Andrè, uno dei nostri cantautori più amati, che ha saputo raccontare le donne, quasi sempre protagoniste dei suoi brani, con rispetto, comprensione, affetto, rompendo gli stereotipi in cui le donne stesse sono rinchiuse .

Sarà una serata carica di suggestioni, di emozioni, che vedrà protagoniste le varie canzoni indimenticabili del suo repertorio, come GEORDIE, LA CANZONE DI MARINELLA, LA CANZONE DELL’AMORE PERDUTO, LEGGENDA DEL NATALE, NELL’ACQUA DELLA CHIARA FONTANA, VIA DEL CAMPO, VERRANNO A CHIEDERTI DEL NOSTRO AMORE, MARCIA NUNZIALE,-L’INFANZIA DI MARIA, LA CANZONE DÌ BARBARA, BOCCA DÌ ROSA, AVE MARIA, e altre ancora recitate con sottofondo musicale. Un brano tratto dal testo di un’intervista a De Andrè e l’intervento della Presidente della Coop Giusy Nuri concluderà la serata.

Un ricco programma che farà sentire Dolce Nera, Marinella, Bocca di Rosa e tutte le altre donne di De Andrè più vive che mai e più vicine a quelle dei nostri giorni.

Il Progetto del Concerto nasce dal Centro Comunitario Agape e s’inserisce nel Progetto Reaction City Woman, che vede impegnati fattivamente diverse Istituzioni come la Provincia di Reggio e l’Ufficio della Consigliera di Parità, l’ufficio Misure di Prevenzione del Tribunale, la casa circondariale, la Confcommercio, l’associazione Industriali, il Comune di Reggio.

Il ricavato della serata sarà destinato al sostegno della Coop di Donne Soleinsieme che si propone di costruire un futuro lavorativo per donne sole con figli minori a carico che solo nella provincia di Reggio sono circa 8.000. Sono donne di provenienza differente, ragazze madri, separate, molte vittime di violenza fisica e psicologica, che hanno in comune le sofferenze passate in periodi difficili e hanno il desiderio di vivere dignitosamente del proprio lavoro e crescere i figli in un contesto di serenità. Si è voluto iniziare l’attività della Cooperativa, con un forte rischio, senza nessuna sovvenzione o aiuto economico, proprio data la richiesta accorata di queste donne in bilico tra l’assoluta necessità di lavorare, che può portare a scelte sbagliate e il desiderio di rimanere nella legalità. Essendo la Cooperativa impegnata su due fronti: pulizia e sartoria, servono gli strumenti per operare. In modo speciale, l’impresa di pulizie e il laboratorio di sartoria, richiedono un mezzo per gli spostamenti ed attrezzature varie di lavoro. Gli organizzatori sperano nella piena adesione dei reggini a questo concerto come segno concreto di vicinanza a queste donne coraggiose che ha detto sì alla vita ed hanno scommesso sulle loro risorse e sulla voglia di fare impresa anche in un contesto difficile come quello reggino.

Il programma si articola attraverso due momenti essenziali: quello prettamente musicale e canoro e quello recitativo. Si avranno in scena cinque musicisti e due cantanti. Inoltre ci saranno due attrici che intercaleranno la successione dei brani di De Andrè, con brevi monologhi o dialoghi che avranno un legame logico e poetico con le canzoni, guardando alla realtà di oggi, con particolare riferimento a quella delle donne reggine. Ci si avvarrà di una presentatrice e una coreografa e delle testimonianze dirette di donne del posto (adattate in prosa) e di racconti tratti da autrici quali Dacia Maraini, Robin Korth, Eduardo De Filippo e altri. All’ingresso sarà consegnato il programma della serata. Al termine del Concerto, la Presidente della Cooperativa “ Sole insieme”, Avvocato jusy Nuri, salirà sul palco e rivolgerà un ringraziamento ai presenti intervenuti, alla Provincia di Reggio Calabria, al Presidente della Fondazione Comunità di Messina e i membri dell’orchestra che hanno suonato gratuitamente. La Presidente sarà attorniata dalle donne della Cooperativa.