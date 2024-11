Le gemelle calabresi Chiara e Martina Scarpari protagoniste del 6° Memorial Mino Reitano al Teatro Cilea di Reggio Calabria.

Chiara e Martina saranno protagoniste, insieme ad un novero di grandi artisti nazionali, al Memorial Mino Reitano, ormai giunto al sesto appuntamento, che si terrà al Teatro Cilea di Reggio Calabria, martedì 27 gennaio 2015 con inizio alle ore 20.00.Lo spettacolo è stato pensato e voluto da Gegè Reitano (fratello dell’artista scomparso) e dall’Associazione Musicale e Culturale “La vita è così”, con la collaborazione tecnica ed organizzativa di Natale Princi in qualità di Direttore artistico e di Diana Morini (PuntoG Perugia) impegnata nel curare le sceneggiature, la comunicazione e la grafica.Cresce già l’attesa per i fans e i sostenitori di Chiara e Martina che confluiranno in tanti al Teatro Cilea per ascoltare le loro emozionanti esibizioni. Le gemelle infatti, dopo lunghe ed intense ore di prove, in questi mesi hanno impiegato tutte la loro grinta e le loro qualità artistiche e vocali per prepararsi nel migliore dei modi a questo grande evento che le vedrà, ancora una volta, protagoniste indiscusse sul palcoscenico.Ricordiamo che, lo scorso anno, in occasione del 5° Memorial Mino Reitano le giovanissime sorelle calabresi erano presenti in qualità di ospiti d’eccezione ma non avevano potuto allietare il pubblico con le loro splendide voci poiché, il contratto poco prima firmato con il quale si impegnavano a partecipare al talent di Rai 1 “Ti lascio una canzone”, prevedeva il divieto di esibirsi in altri contesti artistici e canori. Chiara e Martina avranno quindi modo di “rifarsi” quest’anno mettendo a nudo, anche in questa occasione, il loro straordinario talento.Oltre a Chiara e Martina, molti altri artisti si ritroveranno al Teatro Cilea (che anche quest’anno registra il tutto esaurito) per ricordare il grande Mino, il modo in cui ha vissuto e la sua musica, condivideranno note, emozioni e sensazioni di un uomo prima che di un artista con saldi principi e valori e con una grande grinta che lo hanno accompagnato in tutto il suo percorso artistico e di vita.Tra le personalità che si esibiranno, citiamo alcuni nomi illustri del panorama artistico nazionale: la bellissima e bravissima Giusy Versace (madrina d’eccezione); una vera signora della musica italiana, Rosanna Fratello; il cantante Michele grande amico di Mino e dei suoi fratelli… e molti altri ancora.Per quanti non prenderanno parte all’evento, potranno seguire la diretta live su Radio Touring 104. Numerose tv locali trasmetteranno l’evento nei giorni successivi.