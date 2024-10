Le giornate repubblicane sbarcano sul lungomare di Reggio Calabria

Tutto pronto per il terzo evento de “Le giornate repubblicane” che si terrà questa sera a partire dalle ore 21:00 sul Lungomare Falcomatà, in prossimità della stazione lido.

Al primo dibattito, dal titolo “Quale futuro per Reggio”, dopo la presentazione delle giornate alla città di Reggio da parte del Dott. Demetrio Giordano della Federazione Giovanile Repubblicana, prenderanno parola il coordinatore del P.R.I. Carmelo Palmisano, l’assessore Demetrio Marino, il consigliere di minoranza Massimo Ripepi, l’avvocato Monica Falcomatà, l’assessore al comune di Messina Enzo Cuzzola e l’imprenditore Dott. Giuseppe Falduto. L’incontro sarà moderato da Mario Meliadò.

A seguire Mario Meliadò intervisterà il noto comunicatore televisivo Davide Giacalone su temi scottanti quali Europa e Ius Soli.

Fonte: Ufficio Stampa P.R.I.