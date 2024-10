Le Iene di nuovo a Reggio. Roberta Rei incontra il Presidente Gallo – FOTO

Una Iena in città. Non è poi così strano vedere arrivare a Reggio Calabria uno degli inviati del noto programma televisivo. “Le Iene” sta per tornare su Italia Uno con una nuova stagione, ed ora, con l’arrivo di Roberta Rei nella città dello Stretto si sa già che un servizio sarà dedicato ai reggini, ad uno in particolare.

La giornalista non ha lasciato trapelare molto dai suoi social personali. Una storia Instagram in via Marina e qualche scatto con i Bronzi di Riace presso il Museo Archeologico Nazionale avrebbero potuto sottrarre l’attenzione al vero motivo della visita a Reggio Calabria.

La Iena, infatti, è stata ‘paparazzata‘ da alcuni reggini prima nei pressi dello Stadio Oreste Granillo ed in seguito proprio in compagnia del patron della Reggina. Una delle foto scattate dai cittadini ritrae proprio il Presidente Luca Gallo ai microfoni de Le Iene.