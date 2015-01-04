Le Muse: Domenica 4 Gennaio a Monforte San Giorgio si conclude il programma Natale 2014

Un Natale intenso quello delle Muse per questa programmazione dedicata al periodo più bello dell’anno. Un susseguirsi di eventi che hanno dato tanto alla città e che hanno coinvolto personaggi e personalità tra …cunti calabresi, il mondo della poesia, i presepi, la Messa degli Artisti e per finire il tradizionale scambio culturale denominato “Presepiando”.Giuseppe Livoti – presidente del sodalizio reggino così ricorda le tante manifestazioni che hanno visto i soci a Gravina di Puglia per la conoscenza del mondo del presepe nelle famose gravine “grotte sotterranee” ed un incontro con Beniamino Loglisci ultimo rappresentante della lavorazione dell’argilla pugliese che realizza il famoso fischietto “cola cola” ed ancora la mostra alla Sala Le Muse dal titolo “Imago locis” a cura di Mirella Marra direttore archivio di Stato e la prestigiosa presenza per la benedizione della targa marmorea dedicata alla Madonna del Divin Soccorso con la scultura del prof. Giuseppe Gattuso, del vescovo di Reggio Bova S.E. Mons. Giuseppe Fiorini Morosini.

Versi, cunti e musica popolare

Ed ancora “Ora va cuntu…” con i versi del poeta Peppe Caridi dedicati alla nascita di Gesù e quelli di Rossana Rossomando, “quartine” che uniscono leggende e tradizione ionica e tirrenica. Anche la storia della musica alle Muse in queste settimane con il racconto della musica popolare con Nicola Costantino e la descrizione della tipologia della lira calabrese, della zampogna, della surdulina cosentina e la ricerca di spartiti del passato con Carmen Floccari e gli stornelli calabresi.

Si è anche parlato in questo Natale 2014 alle Muse di volontariato con l’Associazione Italiana per la Donazione degli Organi ed il suo presidente Nicola Pavone e la vice presidente Vanna Campolo e poi mostre d’arte collegate al mondo del presepe con gli artisti Pasquale Ferrara, Luciana Ruggeri, Santa Maria Milardi, Grazia Papalia, Pina Calabro’, Carmelo Zoccali, Silvana Longo, Adele Leanza, Giuseppa Errigo, Lucia Errigo, Vanda Corotella, Angela Tiriolo, Davide Ricchetti, Domenico De Lorenzo, Mimma Gorgone, Antonella Laganà, Marilena Cicciu’, Pino Malara, Giovanna Tripodi, Angelo Meduri. Momento di fede con “La Messa degli Artisti” alla Chiesa di Santa Maria del Divin Soccorso celebrata da Mons. Giorgio Costantino e animata dal Coro delle Muse diretto da Enza Cuzzola, celebrazione sacra dedicata agli artisti della città di Reggio Calabria ed esortazione come ricordato da Mons. Costantino… ad andare avanti educando l’uomo al bello ed ispirandosi alla perfezione che è Dio. Tradizione popolare il giorno di Santo Stefano con il vernacolo reggino e storie e leggende dedicate al “Bambinuzzo” con i Poeti delle Muse.

Il programma di domenica 4 gennaio

Domenica 4 gennaio invece scambio culturale come da tradizione col Comune di Monforte San Giorgio, in provincia di Messina, ubicato sulle prime pendici dei Monti Peloritani. I soci Muse saranno protagonisti di una serie di incontri come quello all’ottagonale oratorio del SS. Sacramento per la rassegna dei Mini Presepi, ricevuti dallo storico prof. Francesco Pinnizotto.

Successivamente durante la giornata sempre in centro storico una conversazione presso la chiesa Madre e la visita ai vari quadri viventi della Sacra Rappresentazione in una serie di percorsi urbani per la 29^ manifestazione dedicata al mondo presepistico definita la “ più longeva di Sicilia”.