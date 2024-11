Le Officine del Lavoro: nasce a Reggio Calabria il primo acceleratore imprenditoriale

È nato il primo acceleratore di idee innovative per i giovani calabresi: Le Officine del Lavoro.

L’obiettivo di questo progetto è supportare giovani con idee innovative nel processo di trasformazione delle loro intuizioni in prototipi.

Officine del Lavoro è un acceleratore di processi imprenditoriali. Il nome richiama il luogo dove, da sempre, viene esercitato un mestiere, l’officina appunto. Un’officina all’interno della quale le persone, con passione e fatica, lavorano per rendere sostenibile il loro progetto.

Le Officine del Lavoro nascono su un immobile di 800 m2 donato da una famiglia locale all’Associazione Attendiamoci ONLUS, realtà nazionale operante da più di 14 anni con i giovani per la prevenzione del disagio, la promozione delle risorse personali e la formazione globale.

Il progetto, promosso da Attendiamoci e co-finanziato dal Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, Dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale e dalla Comunità Europea, si rivolge a giovani tra i 18 e i 30 anni , con una idea imprenditoriale innovativa, che abbiano i requisiti necessari per partecipare al bando di ammissione all’interno delle Officine e che vogliano quindi seguire un percorso di eccellenza in uno dei cinque ambiti dei quali si compone il progetto.

Le Officine del Lavoro sono il luogo perfetto per sviluppare idee in un ambiente creativo ed altamente attrezzato. All’interno di ogni laboratorio, i giovani partecipanti (i “laber”) avranno a disposizione tutti gli strumenti necessari per lo sviluppo della propria idea ed assistenza lungo il percorso.

Non solo strumenti pratici, assistenza ed accompagnamento da parte di docenti e tutor specializzati: periodicamente, manager e professionisti offriranno consulenze e terranno seminari ai protagonisti del progetto perché possano acquisire e sviluppare competenze trasversali.

Le Officine del Lavoro, ad oggi, comprendono cinque ambiti laboratoriali: Alimentare, per sviluppare, trasformare e valorizzare i frutti della nostra terra; Creatività, per progettare nuovi modelli grafici e lavorare nell’ottica del riutilizzo dei materiali; Design, che coniuga ingegneria, arte e stile per costruire il futuro; Hi-Tech, alla ricerca di nuove soluzioni utilizzando le tecnologie più avanzate; e Lavorazione del legno, per fabbricare nuove strutture e prodotti.

Il progetto si rivolge a giovani creativi, capaci di sognare, motivati, pronti ad organizzare tutte le conoscenze e le competenze necessarie per trasformare i sogni in realtà, per vivere, all’interno delle Officine, un percorso che possa portarli alla realizzazione di una idea ed anche al conseguimento del brevetto per essa.

Per presentare il progetto ed il bando per la selezione dei partecipanti, giovedì 11 febbraio 2016, alle ore 12, presso la Casa dei Giovani “Peppe Condello” (via Cardinale Portanova n.184) si terrà una conferenza con i coordinatori del progetto “Le Officine del Lavoro”, alla quale gli organi di stampa e la cittadinanza sono invitati a partecipare.

A breve, sul sito www.attendiamoci.it sarà possibile consultare il bando di selezione e sui canali media ufficiali sarà possibile reperire ulteriori informazioni su questo innovativo, unico ed originale progetto. Non resta che dire … Do you Lab?