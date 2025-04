Elezioni Comunali, Lega Calabria: ‘Chiederemo i danni a chi vuole danneggiare l’immagine del partito e dei nostri candidati’

foto LaPresse -Elisa Contini- 25/06/2017 Parma (PR) cronaca . Elezioni a Parma. Al Ballottaggio il candidato Paolo Scarpa e Federico Pizzarotti si contendono la carica di Sindaco della cittò. Queste elezioni sono caratterizzate dalla bassa affluenza ai seggi nella foto immagini generiche di seggi deserti Photo LaPresse -Elisa Contini- 25/06/2017 news election day in Parma. in the picture generical image

La lista della Lega Calabria per Salvini Premier parteciperà regolarmente alla competizione elettorale di Lamezia Terme a sostegno del candidato a sindaco Mario Murone. La composizione della stessa è stata trasparente e rigorosa, così come la documentazione è stata legittimamente depositata da chi aveva la delega per farlo. Vanno, dunque, rispedite al mittente le pretestuose accuse mosse da chi è animato dalla cieca volontà di rivalse personali che nulla hanno a che vedere con la politica e col il genuino rispetto delle regole. Fa poi specie che chi richiama il rispetto dei principi democratici punti arbitrariamente a escludere un’importante forza politica dal processo elettorale mentre è notorio a tutti come lo stesso abbia partecipato attivamente alla composizione di parte di una lista di una coalizione avversaria a quella della Lega.

Di per sé questa circostanza qualifica colui che ha portato avanti questo incauto tentativo di sabotaggio a danno dei candidati della Lega e della comunità lametina che si riconosce nei valori del nostro partito. Naturalmente, ci riserviamo di assumere ogni iniziativa volta a tutelare l’immagine della Lega nelle sedi competenti e il partito adotterà i provvedimenti consequenziali. Comprendiamo che il nuovo corso avviato nei mesi scorsi non sia stato digerito da chi in precedenza ha ottenuto scarsi se non nulli risultati, ma noi andiamo avanti. Come andranno avanti, con maggiore convinzione e impegno, i nostri candidati a Lamezia Terme desiderosi di misurarsi nella competizione elettorale, la massima espressione della democrazia. Quella vera.