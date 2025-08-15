Regionali, Filippo Mancuso conferma la candidatura: ‘Liste forti per il centrodestra’

“Comprendiamo che in piena estate le notizie scarseggino e, di conseguenza, la fantasia debba essere particolarmente creativa ma alcune interpretazioni fotografiche fanno veramente sorridere. Al pari di altri candidati al Consiglio regionale (su cui non è stata rivolta la stessa ‘attenzione’), il commissario regionale della Lega Filippo Mancuso si è appellato direttamente ai cittadini confermando la volontà di partecipare alla sfida elettorale.

Allo stesso tempo, solo pochi giorni fa, lo stesso commissario della Lega aveva diramato una nota stampa in cui si annunciava l’intenzione di stilare liste forti e competitive in funzione della vittoria del centrodestra e del presidente Roberto Occhiuto. Tanto basta.

Con l’occasione si coglie l’invito di trascorrere un sereno Ferragosto”

Così in una nota stampa la Lega Calabria.