Lega Pro, la storia infinita. Alcuni club chiedono una nuova Assemblea

La prima ribellione ha riguardato tutte quelle società che nella parte alta della classifica non avevano accettato la decisione di promuovere il Carpi secondo il merito sportivo. Adesso a ribellarsi sono quelle società della bassa classifica che non intendono retrocedere direttamente così come venuto fuori dall’ultimo Consiglio Direttivo. Ed allora su tuttoC.com si parla di una nuova richiesta di Assemblea prima del prossimo Consiglio Federale programmato per l’8 di giugno: “Sono tanti i club che, in Lega Pro, si aspettavano una nuova Assemblea di Lega dopo il Direttivo degli scorsi giorni, in vista del Consiglio Federale che decreterà, se non ci saranno colpi di scena, la disputa di playoff e playout con promozione delle prime e retrocessione delle ultime in classifica. Secondo quanto raccolto da TuttoC.com, una parte dei team di terza serie ha richiesto in questi minuti la convocazione dell’Assemblea di Lega Pro, con tutti e 60 i club della Serie C. Come prevede il regolamento, devono essere almeno 12 le squadre firmatarie per poterla ottenere. Il numero è stato raggiunto e superato e, quindi, la richiesta è partita in questi minuti”.