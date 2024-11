“L’estate continua” con eventi culturali e spettacolo a Rosarno

di M. Carmela Di Marte – Riparte l’estate rosarnese – o potremmo anche dire che finalmente inizia – e a darne l’annuncio è stato il da poco eletto sindaco Giuseppe Idà, il quale ha affermato: «Abbiamo il piacere di presentarvi una serie di eventi che l’Amministrazione Comunale ha organizzato. Grazie alla preziosa collaborazione di eccellenti artisti rosarnesi, scuole ed associazioni per la prima metà di settembre a Rosarno “L’Estate Continua”. Saranno quindici giorni all’insegna della cultura e del divertimento, dove ad allietare la nostra città saranno soprattutto i rosarnesi stessi. Ciò a dimostrazione che le fondamenta del cambiamento devono essere proprio le eccellenze che la città offre e che per troppo tempo sono state messe da parte».

Il 2 Settembre alle 19:30 presso il Parco Archeologico, aprirà la serie di eventi l’artista Adriano Fida con una presentazione delle sue opere; a seguire il 4 Settembre sarà la volta della “Festa dello sport” organizzata da diverse associazioni presenti sul territorio rosarnese.

Da non perdere anche tutte le altre iniziative, come la commedia “L’eredità dello zio bonanima” l’8 Settembre presso la scuola primaria Maria Zita; “L’autismo sale in vespa”, organizzato dal Vespa Club di Rosarno il 9 Settembre, e sempre nello stesso giorno si terrà- a cura dell’associazione Medmarte onlus – “Medma tra pittura e storia”.

La tradizionale “Festa della birra” che farà da cornice al September Fest si terrà nei giorni 9-10-11 Settembre con la performance artistica degli Hostaria numeroquattro, Musicamente Band e SIL(Style Italian Live).

Seguiranno uno spettacolo di danza organizzato dalla Scuola di ballo Like Dance di Marina Belfiore, il Musical “Mary Poppins”, e il concerto del coro del rinnovamento dello spirito della Parrocchia Maria SS Addolorata, che chiuderà così questi quindici giorni di eventi.

Gli eventi ci sono, i rosarnesi anche; possiamo dire quindi che l’estate a Rosarno può finalmente iniziare.