Auguri di Pasqua al figlio della nostra terra: il Bergamotto reggino

Figlio nostro, da secoli sei una ricchezza per il territorio reggino.

Per questo tutta la tua famiglia ama te, Citrus Bergamia, unico e prestigioso. Profumi, curi e rendi felice il mondo con le tue proprietà olfattive e organolettiche.

Ti abbiamo curato e cresciuto, ti proteggiamo e contribuiremo affinché il tuo valore abbia risalto sempre di più, figlio nostro amato. Non accetteremo mai scelte o percorsi che non ti valorizzano abbastanza e che ti possano portare ad emigrare in cerca di fortune migliori, che potresti tranquillamente esprimere lungo la fascia costiera che ti appartiene da sempre, ovvero tra Scilla e Monasterace.

Sei figlio di questa terra e qui trovi tutto quello che ti serve per crescere e dare il massimo di te stesso.

Non hai bisogno di emigrare, perché i tuoi genitori ti amano e ti supporteranno in tutto ciò di cui avrai bisogno per progredire.

Dopo tanti studi, ricerche, vaccini e antidoti, hai raggiunto la maturità e la laurea. Nel 2001 hai ottenuto la denominazione “Bergamotto di Reggio Calabria – Olio Essenziale DOP”.

Prima del 2008 eri considerato prodotto industriale e, successivamente, sei stato riconosciuto agrume per eccellenza.

Figlio nostro! Tu sei il Re degli agrumi! Sei essenziale per la realizzazione dei migliori profumi del mondo, per la produzione di farmaci e integratori. In enogastronomia, pasticceria e gelateria.

Adesso, ancora una volta, grazie ai tuoi genitori amorevoli che continueranno a coadiuvarti, potrai sviluppare tutto il tuo potenziale in terra natia. Non emigrare, figlio mio, Reggio Calabria ha bisogno del tuo valore aggiunto in tutti i tuoi aspetti.

Da quando sei frutto hai iniziato a camminare e poi correre velocemente, gli affari andavano bene e potevi aspirare alla seconda Denominazione, mentre ancora non hai giustizia definitiva e attendi.

A volte il merito tarda ad arrivare, anche per te.

Lotta, figlio! Il lavoro nobilita l’uomo.

Lo dobbiamo gridare adesso ad alta voce, perché troppo abbiamo aspettato a proteggerti.

Collabora, figlio, con i tuoi fratelli: insieme otterrete risultati condivisi. Non vogliamo che tu tolga valore aggiunto alla tua terra.

Tu sì regginu certificatu, made in Reggio Calabria a 360°. Non ti svendere mai, non ti deprezzare e non ti accontentare. Punta sempre al massimo.

Affidati sempre a chi ti ama al di sopra di tutto.

Tu sei 100% reggino di origine. ❤️

Da un tuo ammiratore S.F.