LFA Reggio: il DG Ballarino sulla partita, l'attaccante ed il marchio Reggina

Il Dg Nino Ballarino a fine gara ai microfoni di Radio Antenna Febea: “Dispiace a tutti perdere. L’ultima mezz’ora non ne avevamo più, buttavamo palloni in avanti e basta. Ci è mancato il guizzo, la capacità di pensare che potevamo recuperarla. L’attaccante? Nell’ultima riunione che abbiamo fatto con lo staff tecnico, si è detto che abbiamo lavorato come i pazzi, costruendo una squadra in poco tempo, dobbiamo capire cosa fare. Dobbiamo prendere quello giusto, altrimenti non ha senso prenderlo.

I tempi per la riappropriazoione del marchio e dell’identità? E’ chiaro che rivogliamo dare la storia al popolo di Reggio Calabria, ma non dipende solo da noi. La Reggina 1914 non è fallita, con i nostri legali abbiamo una strategia. Chiederlo adesso alla attuale proprietà potrebbe essere, ma se poi fallisce? Le dico che quello che succede durante una partita non accade per caso. Ringrazio la gente presente allo stadio e ringrazio tutti. Lavoriamo da 19 giorni, possiamo essere non bravi, ma abbiamo lavorato, adesso tocca a noi ricambiare l’affetto dei tifosi”.