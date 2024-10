LFA Reggio: la delusione, la beffa ed i tifosi che iniziano a mostrare insofferenza

Dopo la sconfitta interna contro il Trapani che di fatto ha annullato quelle residue speranze di potersi avvicinare alla parte più alta della classifica, arriva nella giornata di ieri anche la beffa. Il Lamezia Terme ha annunciato il ritiro dal campionato motivandolo con obiettivi non più raggiungibili e creando parecchi scompensi non solo alla Lega, ma anche al girone stesso. E tra le compagini che erano riuscite a conquistare i tre punti contro i lametini, c’era proprio la LFA Reggio che, secondo regolamento, adesso vedrà cancellarseli e quindi scendere in classifica addirittura a ridosso della zona play out, in attesa del 7 di novembre quando il Giudice sportivo dovrebbe assegnare i tre punti a tavolino, dopo il ricorso presentato a seguito di irregolarità del Città di S. Agata sull’impiego degli Under.

Il rischio molto serio è quello di andare adesso incontro ad una stagione che troppo presto per i colori amaranto sembra non aver più nulla da raccontare, nonostante le dichiarazioni ancora ambiziose del DG Ballarino, ma contrapposte allo stato d’animo di una tifoseria che ha voluto dare fiducia fino al momento, ma che probabilmente inizierà ad allontanarsi dopo l’avvio di questo campionato dove poche sono state le soddisfazioni raccolte. Con tutte le attenuanti del caso più volte raccontate e legate alla necessità di dover costruire la squadra in pochissimi giorni, tempi strettissimi per conoscersi e l’assenza totale di una adeguata preparazione atletica. Tutti dati oggettivi, ben compresi dai tifosi nella parte iniziale, ma che in questo momento non fanno più presa. La proprietà ha promesso nuovi interventi nel corso del mercato di riparazione di dicembre, tra due partite Trocini avrà a disposizione Bolzicco, ma nel frattempo la capolista Trapani si trova a quindici punti di distanza e la seconda in classifica, la Vibonese a dodici.