LFA Reggio Calabria: Ballarino su nuovi soci, marchio e abbonamenti online

Nel suo lungo intervento a Radio Febea, il Dg Ballarino ha parlato di sponsor, marchio e obiettivi:

“Siamo venuti a Reggio Calabria mettendo subito le mani in tasca e lo stiamo facendo ancora. E’ chiaro che non intendiamo buttare i soldi, non facciamo beneficienza, non vogliamo arrivare dove sono arrivati gli altri, mi pare ci siano stati due fallimenti. Chi adesso è proprietario della Reggina potrebbe farla ancora vivere teoricamente, ma il nostro obiettivo è certamente quello di riportare tradizione, storia e identità ed una volta per tutte farlo rimanere per sempre. Collaboriamo con eCampus da tanti anni ed il rapporto è solido.

Oggi i proprietari di questa società sono i Ballarino e Minniti, mentre la eCampus ha aderito a questa iniziativa silenziosamente ma con grande convinzione. Le porte sono aperte a tutti coloro che ne hanno buona volontà, anche a quelli che dicevano che erano pronti ma forse ancora non lo sono. Sorpreso della campagna abbonamenti? No, mentre gli altri parlavano noi lavoravamo e ci siamo divisi in gruppi per raggiungere i nostri obiettivi. Curva Sud spettacolare e poi quell’applauso che hanno ricevuto alla fine nonostante la sconfitta è stato emozionante ed una grande soddisfazione. Noi dobbiamo gestire come una società di serie A o di B, ma sapendo che siamo in serie D. Abbiamo fatto richiesta sulla possibilità di poter effettuare l’abbonamento online e stiamo aspettando una risposta a breve. Dateci il tempo, non avevamo nulla, si lavora tutti i giorni per riorganizzare il tutto, trasformare in azienda questa società partendo da zero. A dicembre sicuramente tante cose saranno state fatte“.