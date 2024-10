LFA Reggio Calabria, Ballarino: ‘Ho chiesto di prendere subito un attaccante’

Intervento del DG Ballarino a Radio Antenna Febea: “Grazie alla gente di Reggio Calabria. Quando sono arrivato allo stadio mi sono emozionato nel vedere tutti quei tifosi applaudire la squadra. In quel momento sono stato ripagato di quei venti giorni di attacchi ingenerosi che come società abbiamo subìto, quindi dico grazie a loro ed a quella parte di stampa che non giudica ma attende prima di farlo. Quando è sorto il problema della Reggina 1914, il dottore Minniti, presidente di questa società e con il quale c’erano contatti diretti per motivi di lavoro, mi ha messo il tarlo in testa conoscendo la mia passione per il calcio e da li è nato tutto.

A fine gara con il Siracusa ci siamo confrontati con l’area tecnica. Il gruppo è al completo solo da questa settimana, i calciatori hanno dato l’anima in campo e per quaranta minuti abbiamo messo tanta voglia ma anche dimostrato superiorità, poi sono finite le forze. Noi in questo momento non abbiamo il diritto di guardare la classifica, ma il dovere di giocare. Il nostro deve essere un cantiere aperto fino a dicembre e dopo l’infortunio di Rosseti dobbiamo tornare urgentemente sul mercato per prendere un attaccante ed in questo senso ci si sta già muovendo.

Ci siamo insediati ufficialmente giorno 12 settembre e la priorità era la costruzione della squadra. Ci vogliamo riprendere identità e storia della Reggina. Con il nostro avvocato ne abbiamo parlato, ho dato mandato allo studio legale di verificare le possibilità e le opportunità per fare questo passo. La più grande risposta ai nostri denigratori è stata la presenza dei tifosi al Granillo, la più grande risposta è stata Reggio Calabria”.