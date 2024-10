Anche la LFA Reggio Calabria celebra i 110 anni di Reggina

Dirigenti e calciatori saranno presenti questa sera alla manifestazione dei tifosi amaranto organizzata dalla Curva Sud per celebrare i 110 anni di storia della Reggina. Cifra tonda per la gloriosa società che nel 2023 ha vissuto, purtroppo, uno dei momenti peggiori o forse il peggiore in assoluto, del suo lunghissimo percorso.

Anche la LFA Reggio Calabria, squadra partecipante al campionato di serie D, ha voluto attraverso un post celebrare la giornata: “110 anni di amore, passione ed emozioni per la maglia amaranto. Uniti da un unico sentimento”.