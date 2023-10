Lfa Reggio, Trocini: 'Ho una squadra consapevole della maglia che indossa'

“La cosa più importante è recuperare tutti, poi vedremo come ci schiereremo. Mi aspetto una prestazione come voglia e atteggiamento simile alle altre che abbiamo fatto, con una squadra capace sia di comandare la gara che di soffrire. Dobbiamo migliorare sul piano della costanza.

Abbiamo Marras, Coppola, Perri, Barillà e tanti altri, sono giocatori che dall’inizio o a partita in corsa ci possono dare molto, ognuno con le sue caratteristiche. Rotazioni e turn-over? L’idea è sempre la stessa ovvero giocare partita per partita, senza pensare a quelle successive, per noi ogni punto è fondamentale Abbiamo numerosi giocatori che spingono molto in allenamento e poi non trovano spazio, le scelte sono condizionate anche dal dover impiegare un numero di under. Cham e Rosseti non ci saranno, per quanto riguarda il primo gli esami hanno evidenziato un problema che lo terrà fuori per qualche settimana.

I ragazzi sanno che devono affrontare ogni partita con il massimo della cattiveria, le difficoltà ci sono ma so di avere una squadra responsabile, consapevole del blasone e del peso della maglietta. Stiamo lavorando tutti con impegno, mi auguro che la gente la apprezzi anche se poi saremo giudicati solo per i risultati. Kremenovic e Ricci sono giocatori affidabili, lo dimostrano ogni giorno in allenamento, stanno bene e sono a disposizione. Ringrazio la società per l’acquisto di Bolzicco”.