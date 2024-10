LFA Reggio Calabria, Coppola: ‘Ho voluto esultare insieme ai tifosi’

Diverse occasioni da rete malamente sprecate, poi la zampata vincente proprio in pieno recupero e così Coppola regala alla LFA Reggio la prima vittoria in campionato: “Sono molto contento per questo primo gol in serie D, spero sia uno dei tanti da segnare con la maglia della Reggina. Ho voluto esultare sotto il settore dei nostri tifosi, volevo battere il rigore, ma giusto lo abbia tirato Marras. Non era facile conquistare la vittoria e speriamo di ripeterci domenica. Il modulo va benissimo ma c’è da lavorare ancora tanto. Il gol lo dedico alla famiglia, ai tifosi, alla squadra. La Reggina? Ho accettato immediatamente“.

