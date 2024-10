LFA Reggio Calabria: attesa per Dervishi. A che punto sono Cham e Zanchi?

Il primo bollettino medico ha messo in evidenza una frattura alla caviglia per il giovane esterno Dervishi, lo sfortunato calciatore amaranto che dopo essersi visto negato il calcio di rigore sul cross, si è pure fatto male ed è stato costretto ad uscire dal rettangolo di gioco. Per il momento la parte è stata immobilizzata, adesso una successiva risonanza potrà si spera confermare che non vi siano altri problemi più importanti.

Nel frattempo dall’infermeria dovrebbe uscire Cham, sarebbe provvidenziale in questo momento il suo recupero per almeno due motivi. Il primo per le qualità già mostrate dal calciatore nella prima parte di stagione, certamente tra i migliori per rendimento e poi essendosi infortunato un Under, è fondamentale per Trocini poterne avere un altro a disposizione. Il problema muscolare è superato, ma è chiaro che per questo tipo di infortuni bisogna andare cauti. Pronto a rientrare l’esperto Zanchi, anche lui elemento di grande affidamento in un reparto che comunque sta offrendo ampie garanzie.