LFA Reggio Calabria: eCampus main sponsor per la stagione 2023/24

LFA Reggio Calabria è lieta di annunciare l’accordo di sponsorizzazione con Università eCampus, main sponsor del club per la stagione sportiva 2023/24.

L’Università eCampus, istituita con Decreto Ministeriale del 30.01.2006, è uno dei principali atenei online in Italia con oltre 85.000 iscritti.

eCampus, propone 64 percorsi di laurea tradizionali e innovativi ad accesso libero e orientati al mondo del lavoro; le iscrizioni sono aperte in ogni momento dell’anno. Completano l’offerta formativa master universitari di I e II livello, corsi di alta formazione e certificazioni informatiche, linguistiche e delle competenze.

L’Università eCampus è strutturata come un ateneo tradizionale per quanto riguarda le sessioni d’esame e il titolo di studio rilasciato, ma è organizzata secondo un modello didattico flessibile, programmato a partire dalle esigenze dello studente, che può studiare quando e dove vuole: le lezioni sono online e sempre disponibili, perché caricate su una piattaforma e-learning accessibile 24/7 da pc, tablet e smartphone.

eCampus è particolarmente attenta ai bisogni concreti degli studenti, infatti è l’unica università a mettere loro a disposizione anche un tutor in presenza che li aiuta a preparare gli esami nella sede della loro città.

Dispone, inoltre, di un servizio di orientamento, che consente a ciascun iscritto di individuare il corso di laurea più in linea con le sue predisposizioni e obiettivi futuri, e un ufficio placement che gli permette di svolgere stage formativi, completare sul campo la formazione e stabilire contatti concreti con il mondo del lavoro. eCampus è pertanto un’università online, ma sempre vicina ai propri studenti, che non vengono mai lasciati soli.

Siamo onorati che una realtà importante come eCampus decida di diventare “main sponsor” della società amaranto. Questo deve essere un motivo d’orgoglio per la Città e per tutti i suoi tifosi – dichiara il presidente del club Virgilio Minniti. Il nostro impegno sarà quello di continuare a lavorare con entusiasmo per poter ripagare la fiducia che ha dimostrato eCampus accettando di diventare protagonisti di questa nuova avventura”.

Il dott. Alfonso Lovito, Direttore Generale dell’Ateneo eCampus commenta così la nuova sponsorship:

“L’Università eCampus ha sempre creduto nel valore formativo dello sport, le cui competenze sono applicabili anche in altri contesti di vita, e nella fruttuosa sinergia tra educazione e sport. Da qui la decisione di diventare main sponsor della LFA Reggio Calabria. La scelta di aderire a questo progetto è dettata dal forte legame che eCampus ha sempre avuto con il territorio. Un legame ricambiato, perché la Calabria è una delle regioni con il più altro numero di iscritti all’Università eCampus”.

Givova Technical Sponsor e fornitore ufficiale

LFA Reggio Calabria è lieta di comunicare che GIVOVA sarà il technical sponsor ed il fornitore ufficiale della stagione sportiva 2023/24.

Azienda leader nel settore dell’abbigliamento sportivo a livello internazionale, Givova è sponsor di numerose squadre delle massime serie, di calcio ed altri sport, in Italia e all’estero i cui prodotti per lo sport sono distribuiti in oltre 50 Paesi.