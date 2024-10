LFA Reggio, terza vittoria consecutiva, ma serve l’attaccante

Dal neutro di Locri arrivano altri tre punti pesantissimi per la LFA Reggio Calabria. 0-2 contro la Gioiese grazie alle reti di Marras e Cham, dopo una partita dal doppio volto. Primo tempo decisamente sottotono per la squadra di Trocini che ha anche rischiato di passare in svantaggio, una seconda parte sicuramente migliore, con maggiore aggressività e propositività, anche se le due reti sono arrivate da un errore difensivo dei giocatori viola ed il raddoppio su una mischia in area risolta da Cham. Ma quel che conta in questo periodo è vincere ed è questo che la compagine amaranto ha fatto per la terza partita consecutiva. Quello che è venuto fuori ancora una volta è l’assenza di un attaccante vero che il Dg Bonanno ha dichiarato essere in dirittura d’arrivo. Mercoledi si torna in campo contro l’Acireale.

Primo tempo

Trocini sceglie Perri come terminale offensivo al posto di Coppola, mentre dietro Kremenovic gioca la sua prima da titolare. Il primo pericolo arriva al minuto quattordici con la squadra amaranto che su calcio d’angolo va vicinissima al vantaggio, ma sottoporta Zanchi viene anticipato all’ultimo momento da un difensore, primo quarto d’ora a ritmi molto bassi e Gioiese quasi tutta dietro la linea della palla, mentre Corso è costretto a lasciare il campo per un problema fisico.

Al ventiquattresimo, nel tentativo di intervento a liberare, Dervshi la prende male di testa e colpisce la traversa della porta difesa da Martinez sul primo tiro in porta della Gioiese. Qualche attimo dopo la squadra di casa vicinissima al vantaggio con un tiro di pochissimo a lato da distanza ravvicinata di Casadidio. Amaranto in difficoltà, rischiano ancora con De Marco che conclude con destro a giro che sfiora il palo. Senza nulla da aggiungere in fatto di occasioni, si chiude un primo tempo decisamente piatto e sottotono per Barillà e compagni.

Secondo tempo

Parte la seconda frazione di gioco senza cambi per Trocini. Al settimo minuto su angolo, Zucco serve Mungo che solo in area prova a coordinarsi ed in mezza rovesciata manda alto. Prima del quarto d’ora, pasticcio in area della Gioiese con Cham che conclude a botta sicura, grande respinta del portiere Ammirati che nulla può sul sinistro ravvicinato di Marras, LFA Reggio in vantaggio.

Sui piedi di Barillà sfuma la rete dello 0-2. Ben servito da Mungo, solo e leggermente defilato sulla destra colpisce quasi a colpo sicuro ma il pallone sfiora il montante. Grande occasione fallita. Da un esterno all’altro, cross pennellato di Dervishi per Cham, conclusione di esterno di poco a lato. Appena entrato in campo al minuto trentadue Martiner va vicinissimo al gol con una bella girata, ben parata da Ammirati. Al quarantesimo su calcio d’angolo mischione in area di rigore, spunta la gamba di Cham che trova la rete del raddoppio. Amaranto più aggressivi e propositivi nella seconda parte, le due reti una logica conseguenza vista la differenza tecnica tra le due squadre, mentre i viola non si sono più visti dalle parti di Martinez. Finisce 0-2.