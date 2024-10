LFA Reggio, Trocini: ‘In questo momento conta solo il risultato’

Dopo la grande prestazione con il Licata la squadra di Trocini non mostra il suo volto migliore con la Gioiese, ma conquista comunque altri tre punti pesantissimi, utili a continuare la scalata in classifica. Trocini: “Il primo tempo non è stato semplice, il loro impatto alla gara è stato di chi vuole salvarsi con le unghie e con i denti, c’erano pochi spazi. Ma le partite durano novanta minuti e nella seconda parte siamo cresciuti. In questo momento la cosa più importante è il risultato anche se non credo sia stata fatta una brutta partita, la vittoria è stata meritata e tante le occasioni da rete.

Davanti abbiamo tre giocatori, oggi si è deciso di fare riposare Coppola ma anche per averlo in caso di necessità. Sono contento che i miei ragazzi riescono a sopperire ad ogni situazione di gara e di campo, si sta facendo un buon lavoro. Kremenovic ha avuto un problema muscolare, ha pagato la prima gara da titolare dopo tanto tempo, speriamo non sia nulla di serio. Cham ha grandi qualità, ma deve lavorare tanto per limare le lacune tattiche. Comunicare con lui è difficile, ma ci mette tanto impegno. Adesso parte un tour de force, bene oggi, vedremo”.