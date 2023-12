LFA Reggio: la reazione degli Over, il calciomercato ed un Porcino in più

Mettersi alle spalle l’ultimo periodo e provare a ripartire. La LFA Reggio Calabria deve cancellare immediatamente quanto fatto nelle due gare giocate contro Akragas e Real Casalnuovo per riprendere un cammino che possa al termine della stagione consegnare almeno una posizione in classifica dignitosa. I tifosi con la loro presenza sul neutro di Ravanusa dimostrano ancora una volta di essere vicini ai colori amaranto, seppur la rabbia per quanto stia accadendo non è certamente smaltita. La società ha promesso di fare la propria parte con una serie di impegni presi tra cui gli interventi sul calciomercato che inizia ufficialmente oggi anche se è molto probabile che si entri nel vivo a partire dalla prossima settimana, sperando che le trattative sia comunque già partite. Nel frattempo dovranno essere tecnico e giocatori a dare una risposta immediata sul campo.

Risposte che servono sul piano dei risultati e dell’atteggiamento perchè è decisamente quest’ultimo che ai più non è piaciuto in occasione dell’ultima partita giocata al Granillo. Un gruppo apparso senza una vera anima e adagiato a quel vantaggio iniziale che avrebbe dovuto invece dare maggiore impulso e slancio. Paradossalmente i calciatori sono riusciti a dare un contributo più significativo nei momenti di difficoltà estrema, molto meno nel periodo in cui la situazione si è stabilizzata. Trocini, mostrando segnali quasi di una apparente resa, ha dichiarato di non aver ancora trovato la quadra, affermazione che ha lasciato tutti molto perplessi essendo arrivati praticamente alla fine del girone di andata, ma immaginiamo dettata dallo sconforto del momento. E’ soprattutto dagli Over che ci si aspetta un cambio di tendenza e rendimento e dalla prossima partita ce ne sarà uno in più, reggino come Barillà e profondamente legato alla città ed alla maglia che è Toti Porcino.