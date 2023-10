LFA Reggio Calabria: il presidente Minniti tra mercato, S. Agata e marchio

Intervento interessante quello del presidente della LFA Reggio Calabria Minniti su Radio Gamma. Tra i temi toccati, anche quelli che riguardano il calciomercato, l’organigramma societario, Sant’Agata e questione marchio: “Soprattutto i tifosi della Curva Sud ci chiedono come intendiamoci muoverci su questo aspetto. Siamo alla ricerca di soluzioni adeguata per risolvere positivamente la questione nel minor tempo possibile, è certamente uno degli obiettivi della società. A livello societario sta continuando l’opera di strutturazione e l’ingresso di Giuseppe Praticò ne è la dimostrazione. Tutti conoscono la storia dei Praticò, ci siamo trovati subito in sintonia, ci darà una mano su tanti aspetti.

La società sempre alla ricerca di nuovi elementi che possano rafforzare l’attuale squadra, in attesa che il gruppo con il passare delle partite trovi sempre più compattezza. C’è una valutazione in atto su quelli che possono essere i profili adatti, perchè non ha senso prendere altri calciatori se alla fine non avranno la possibilità di trovare spazio.

Il Sant’Agata? Giorno 11 ottobre scade il contratto di concessione con la Città Metropolitana. In questo momento siamo con il gruppo elettrogeno perchè non abbiamo la fornitura elettrica. Oggi sono due i campi a nostra disposizione, foresteria e una parte degli uffici, quello che necessita squadra e società. La manifestazione d’interesse serve a capire se nel nostro territorio ci sono realtà in grado di gestire il centro sportivo. Stiamo lavorando anche su un progetto per la scuola calcio ed a breve potremmo avere delle novità”.