LFA Reggio Calabria: oggi si riparte dal S. Agata, ma mancano ancora tanti pezzi

Qualora non si ottenesse un ulteriore rinvio, la squadra dovrà scendere in campo con il S. Luca domenica 24 settembre, ma ad oggi non sappiamo esattamente con quali calciatori

Un annuncio dietro l’altro nella giornata di sabato, poi di nuovo il silenzio. La nuova società amaranto prova a mettere in piedi una squadra intanto in grado di poter scendere in campo, per poi essere sistemata al meglio con il tempo. I giocatori che sono arrivati alla corte di mister Trocini e che da oggi inizieranno ad allenarsi tutti insieme, sono certamente di ottima qualità per la categoria, ma ancora troppo pochi in quella che deve essere la composizione dell’organico in grado di affrontare un campionato difficile e con diverse squadre molto attrezzate.

E mentre per gli over la strada è decisamente più facile da percorrere visto l’elevato numero di calciatori svincolati in giro per l’Italia, più complicato l’ingaggio degli Under. Spesso in queste categorie si dice che indovinando i giovani giusti, hai fatto più della metà del lavoro che serve e sotto questo aspetto la LFA Reggio Calabria risulta ancora indietro. Un peccato non essere riusciti a bloccare quei calciatori della vecchia Reggina Primavera che invece sono andati a rinforzare società concorrenti e non solo. Il compito del Ds Pellegrino rimane arduo e qualora non si ottenesse un ulteriore rinvio dopo quelli già ufficializzati, la squadra dovrà scendere in campo domenica 24 settembre per affrontare il San Luca, ma ad oggi non sappiamo esattamente con quali calciatori.