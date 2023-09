LFA Reggio Calabria: la settimana riparte dal S. Agata. Quando l'esordio?

Un sabato ricco di annunci in casa amaranto. Quattro colpi messi a disposizione di mister Trocini, tutti giocatori conosciuti ed esperti che dovrebbero rappresentare una parte significativa di quell’organico ancora in costruzione e che deve necessariamente, per regolamento, mettere dentro tanti under di cui quattro (un 2003, due 2004 ed un 2005) sempre in campo per tutto il corso di ogni partita.

Muovendosi con notevolissimo ritardo, è chiaro che non si può pescare il meglio, anche se attraverso le ultime dichiarazioni rilasciate dal D.T. Bonanno, è possibile si vada a bussare alle porte di società professionistiche. Nel frattempo e aggiungiamo finalmente, la squadra da lunedi parte con le sedute di allenamento presso il centro sportivo S. Agata con un gruppo che sicuramente domani potrà contare su qualche altro elemento da consegnare a mister Trocini.

L’esordio in campionato, dopo l’ufficializzazione dei due rinvii, è programmato per il prossimo 24 settembre sul campo del S. Luca, ma anche in questo caso, per problematoche legate ad una parte dell’impianto, il match potrebbe essere rinviato o spostato in altra sede. L’esordio al Granillo il primo ottobre con il Siracusa.