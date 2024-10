LFA Reggio: mister Trocini parla dei due attaccanti Rosseti e Bolzicco

Mister Trocini ha finalmente a sua disposizione due attaccanti. La prima gara ha dato delle risposte, questo il commento del tecnico:

“Bolzicco e Rosseti in un campionato così complicato dove la maggior parte delle partite sono sporche, si gioca molto sulle seconde palle e spesso anche con rilanci in avanti, sono due giocatori che certamente rappresentano un vantaggio, hanno fisico e tecnica. Fanno salire la squadra, impensieriscono sempre gli avversari, rappresentano soluzioni in più che nelle prime dieci partite non abbiamo avuto e questo è uno dei motivi per i quali parlo di nuovo inizio, di un campionato che per quello che ci riguarda di fatto comincia adesso.

Abbiamo trovato tre squadre che viaggiano quasi a punteggio pieno. Credo che con qualche pareggio in più oggi saremmo distanti da loro di cinque o sei punti e il punto di vista sarebbe stato diverso. Mi fa rabbia questa cosa qui, tanta rabbia, ma non ci posso fare nulla. Con il tempo crescerà la consapevolezza, ci conosceremo meglio, gli allenamenti danno identità, soluzioni, organizzazione e noi abbiamo iniziato praticamente adesso ad effettuare vere sedute di allenamento. Cerchiamo di fare il massimo avendo più armi“.