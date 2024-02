LFA Reggio-Gioiese: Francesco Cozza e l'abbraccio alla Curva Sud

Ci si avvicina al match di domenica tra la LFA Reggio Calabria e la Gioiese. Si giocherà al Granillo, “il mio stadio“, così come lo ha definito il nuovo allenatore dei viola Francesco Cozza, pronto a fare il suo esordio in quel palconoscenico che per tanti anni lo ha visto grande protagonista.

Si è tuffato in questa nuova avventura sperando in quella che sarebbe una vera impresa, ma prima di scendere in campo ci sarà spazio per le grandi emozioni. E’ stato lui stesso ad annunciare il saluto ai tifosi amaranto e in particolare alla Curva Sud. Prima del calcio d’inizio si recherà sotto quel settore che tante volte ha esultato per le sue prodezze e siamo certi che i tifosi amaranto ricambieranno oltre che con un lungo applauso anche con straordinario calore e affetto.