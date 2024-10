LFA Reggio, Mungo: ‘Calci, pugni e non solo’. Il centrocampista amaranto racconta Ragusa

Nel corso della trasmissione sportiva in onda su RTV, è intervenuto il centrocampista Mungo, il quale ha parlato anche di situazioni che nulla hanno a che vedere con il calcio, vissute all’interno del rettangolo di gioco: “Non era facile giocare in quel campo. Buche, erba alta, qualcuno a fine gara non si è potuto neppure lavare, qualche altro si è aiutato con le bottiglie. L’ammonizione? Ho ricevuto un pugno da un calciatore avversario e mi sono lamentato con l’arbitro. Oltre l’espulsione avrete visto anche voi almeno altri tre episodi da rosso, vi assicuro che abbiamo preso pugni e calci, con arbitro e assistente che hanno consentito queste cose. C’è stato un mio compagno di squadra che ha rischiato di vedersi spezzare una gamba”.

Con il Trapani squalificato

“Mi dispiace non poterci essere, queste sono le partite che tutti vorrebbero giocare. Sono sicuro che faremo una grande partita con i tifosi che ci sosterranno e per questo dobbiamo solo ringraziarli. E’ importante recuperare la migliore condizione e quando si giocherà una volta ogni sette giorni ci si potrà allenare anche meglio. Faremo di tutto per vincere tutte le partite, perchè siamo la Reggina. Questo è il girone più impegnativo, basti guardare i punti di quelle che stanno davanti e le prime degli altri gironi. Nove partite in trenta giorni non le fanno neppure in serie A, è qualcosa che non è mai successo”.