LFA Reggio-Trapani: dove vedere la partita. Verrà trasmessa in chiaro

E’ arrivato il giorno di LFA Reggio Calabria-Trapani. Ci si aspettava e si sperava in una classifica diversa per gli amaranto che invece si presenteranno al match molto distanziati, al cospetto di una compagine che non conosce ostacoli nel proprio cammino, avendo vinto nove gare su altrettante giocate.

Barillà e compagni ci stanno provando in mezzo a tantissime difficoltà e per l’ennesima volta scenderanno in campo ancora per un turno infrasettimanale, in questa circostanza secondo quanto definito dal calendario e vale per tutti.

C’è una novità sulla trasmissione della partita, perchè solitamente per i match al Granillo della LFA Reggio Calabria, era la stessa società amaranto ad occuparsene ed a pagamento. Non in questa circostanza visto che i diritti sono stati acquistati da altri per le gare interne ed esterne del Trapani e così sarà possibile vedere l’incontro in chiaro attraverso le pagine Facebook e Youtube su La TR3 e Telesud.